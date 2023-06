Tennis Neuer Auftaktgegner in Halle: Zverev trifft auf Kumpel Thiem Stand: 18.06.2023 12:12 Uhr

Nach der Startabsage von Felix Auger-Aliassime muss sich Alexander Zverev auf einen neuen Auftaktgegner in Halle vorbereiten. In der ersten Runde trifft er nun auf einen alten Bekannten.

Neuer Auftaktgegner für Alexander Zverev: Der Tennis-Olympiasieger trifft in der ersten Runde des Rasenturniers in Halle/Westfalen am Montag auf seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem.

Das teilten die Organisatoren des ATP-Turniers mit. Eigentlich hätte der French-Open-Halbfinalist gegen den Spanier Roberto Bautista Agut antreten sollen, doch die verletzungsbedingte Startabsage des Kanadiers Felix Auger-Aliassime sorgte für Veränderungen bei den Hauptfeld-Ansetzungen. Zverev rückte zu den gesetzten Profis auf und bekam in Thiem einen - zumindest auf dem Papier - leichteren Gegner zugeordnet.

Schwere Aufgabe im Freundschaftsduell

In den bisherigen elf Duellen ging Zverev nur dreimal als Sieger hervor, auch das bislang größte Match zwischen den befreundeten Spielern verlor der Hamburger: Im US-Open-Finale 2020 drehte Thiem einen 0:2-Satzrückstand und feierte seinen ersten Grand-Slam-Titel, auf den Zverev noch immer wartet. Nach einer schweren Handgelenkverletzung hat sich Thiem mühsam in die Top-100 der Weltrangliste zurückgekämpft. Auch Zverev hatte nach seiner Fußverletzung 2022 schwere Monate hinter sich, ehe ihm bei den French Open der etwas überraschende Halbfinaleinzug gelang.

Ins Turnier in Halle geht Zverev vorsichtig optimistisch. "Es ist das erste Mal auf Rasen für mich seit zwei Jahren. Im Training spiele ich relativ ordentlich, muss ich sagen. Aber jetzt kommt es darauf an, wie die Matches werden", sagte der 26-Jährige. Das ATP-Turnier nutzt Zverev zum Einspielen für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (3. bis 16. Juli), bei dem er bislang nicht über das Achtelfinale hinausgekommen ist.

Jan-Lennard Struff bekommt es in Halle zum Auftakt mit einem Qualifikanten zu tun. Außerdem stehen die deutschen Profis Yannick Hanfmann und Oscar Otte im Hauptfeld.