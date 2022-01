Devin Booker kam auf 33 Punkte für die Suns, Chris Paul steuerte 14 Vorlagen bei. Die Jazz kassierten dagegen die achte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und verloren weiter an Boden auf die Spitze. In der Eastern Conference holten die Chicago Bulls ein 111:110 gegen die Oklahoma City Thunder und hielten damit den Anschluss an Spitzenreiter Miami Heat.

dpa | Stand: 25.01.2022, 07:48