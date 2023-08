Basketball NBA-Profi Franz Wagner: "Gänsehaut" bei Rückkehr nach Berlin Stand: 10.08.2023 07:18 Uhr

Moritz Wagner wird bei seiner Rückkehr nach Berlin bester Werfer der deutschen Basketballer im Spiel gegen Kanada. Der NBA-Profi erlebt einen emotionalen Abend.

Für Basketball-Nationalspieler Franz Wagner war die Rückkehr in seine Geburtsstadt Berlin besonders emotional. "Es war sehr, sehr cool. Ich hatte ein paar Mal Gänsehaut, als ich hier herausgelaufen bin", sagte der 21 Jahre alte NBA-Profi nach dem 86:81 gegen Kanada.

Im zweiten Testspiel war es für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Sommer der zweite Sieg. Der ehemalige Profi von Alba Berlin spielte gemeinsam mit seinem Bruder Moritz das erste Mal wieder in seiner Heimat und wurde mit 18 Punkten auch noch bester Werfer der Begegnung in der WM-Vorbereitung.

"Sieg war erst mal zweitrangig"

"Der Sieg war erst mal zweitrangig", sagte der vielseitig einsetzbare Jungstar der Orlando Magic aus der stärksten Basketball-Liga der Welt. "Wir haben relativ gut gespielt, in der ersten Halbzeit sah das schon sehr gut aus. Die zweite war sehr lehrreich für uns." Der Auftritt vor Freunden und Familie sei für ihn und den fünf Jahre älteren Moritz speziell gewesen. "Für Moritz war es das erste Spiel hier zurück, deswegen war es auch für ihn sehr cool."

Zudem hatte der Vater der beiden Wagners am Mittwoch auch noch Geburtstag. "Wir werden auf jeden Fall Papa noch ein bisschen feiern", sagte Wagner bevor er aus der Halle am Ostbahnhof der Hauptstadt verschwand.