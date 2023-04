Basketball NBA-Playoffs: Warriors gleichen Serie gegen Sacramento aus Stand: 24.04.2023 07:08 Uhr

Der NBA-Titelverteidiger Golden State hat in der Playoff-Serie gegen Sacramento den Ausgleich geschafft. Isaiah Hartenstein benötigt mit New York nur noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Die Golden State Warriors haben auch ihr zweites Playoff-Heimspiel gegen die Sacramento Kings gewonnen und in der nordamerikanischen Basketballliga NBA zum 2:2 ausgeglichen. Der Titelverteidiger feierte einen knappen 126:125 (65:69)-Erfolg.

Stephen Curry führte die Warriors mit 32 Punkten an. Zudem konnte der Meister auch wieder auf Draymond Green zurückgreifen, der in der Best-of-seven-Serie für ein Spiel gesperrt gewesen war. Green setzte von der Bank aus mit zwölf Zählern, zehn Rebounds und sieben Assists Impulse.

Die Warriors drehten durch ein starkes drittes Viertel (37:23) die Partie und gingen mit einer Fünf-Punkte-Führung in die Schlussminute. Dann beging Curry einen folgenschweren Fehler: 42 Sekunden vor Spielende wollte der Superstar eine Auszeit nehmen – sein Team hatte aber keine mehr. Die Kings trafen daraufhin einen Freiwurf für das technische Foul, bekamen den Ball und verkürzten per Dreier durch De'Aaron Fox (38 Punkte) auf 125:126. Mit der Schlusssirene hätte Sacramento die Partie sogar noch gewinnen können, doch Harrison Barnes verfehlte seinen Dreier.

Sieg für die New York Knicks

Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks kurz vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde. Die Knicks gewannen mit 102:93 (54:45) gegen die Cleveland Cavaliers und führen in der Serie nun mit 3:1. Damit benötigt das Team aus New York nur noch einen weiteren Erfolg zum Weiterkommen. Hartenstein erzielte zwar nur einen Punkt, machte aber in der Verteidigung einen guten Job und holte sich acht Rebounds und blockte zwei Würfe.

Die Minnesota Timberwolves haben ein vorzeitiges Saisonaus verhindert. Dank eines 114:108 (48:52)-Heimerfolgs nach Verlängerung gegen die Denver Nuggets verkürzten die Timberwolves in der Serie auf 1:3. Die Boston Celtics gewannen mit 129:121 (65:53) bei den Atlanta Hawks und benötigen nur noch einen Sieg zum Einzug in die zweite Runde.