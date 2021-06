NBA-Playoffs: Mavericks raus gegen Clippers

Das 111:126 gegen die Los Angeles Clippers war die entscheidende vierte Niederlage in der Serie für die Mavericks, die bereits 2020 an den Clippers gescheitert waren. Basketball-Nationalspieler Kleber, der mit Achillessehnenproblemen in die Partie gegangen war, blieb in seinen etwas mehr als neun Minuten auf dem Feld ohne Punkte. Die 46 Zähler von Mavericks-Star Luka Doncic waren zu wenig.

Die Mavericks warten durch das 3:4 weiter auf den erstmaligen Einzug in die zweite Runde der Playoffs seit der Meisterschaft 2011 mit Dirk Nowitzki. Nowitzki war im Staples Center live dabei und sah die entscheidende Niederlage von der Tribüne aus. Kleber war der letzte Deutsche im Titelrennen, zuvor waren bereits Dennis Schröder mit den Los Angeles Lakers sowie Isaac Bonga mit den Washington Wizards in der ersten Runde ausgeschieden. Damit könnte Kleber eine Option für die deutsche Nationalmannschaft sein, die in gut zwei Wochen in der Olympia-Qualifikation startet.

Die Clippers treffen im Halbfinale der Western Conference als nächstes auf die Utah Jazz, die sich in ihrer Serie 4:1 gegen die Memphis Grizzlies durchgesetzt hatten.

dpa | Stand: 07.06.2021, 00:29