Basketball NBA: Davis-Einsatz gegen Warriors wahrscheinlich Stand: 12.05.2023 07:12 Uhr

Anthony Davis steht den Los Angeles Lakers im wichtigen sechsten Spiel der NBA-Playoff-Serie gegen die Golden State Warriors aller Wahrscheinlichkeit nach zur Verfügung.

Davis hatte bei der verlorenen Partie gegen den Titelverteidiger tags zuvor einen Ellenbogen an den Kopf bekommen und konnte in der Schlussphase nicht mehr spielen. "Er hat keinerlei Symptome und wird für morgen als wahrscheinlich gelistet", sagte Lakers-Trainer Darvin Ham. In der NBA wird der Gesundheitszustand angeschlagener Spieler jeden Tag veröffentlicht.

Ham betonte Davis' Bedeutung für die Lakers. "Das ist riesig. Er ist das Mittelstück von allem, was wir uns vornehmen auf beiden Seiten des Spielfeldes", sagte Ham. "Das sind also wirklich, wirklich gute Nachrichten."

Auch Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gehe es trotz dessen Problemen an der Achillessehne gut, berichtete Ham. "Ich gehe davon aus, dass er mit voller Kraft da draußen ist und sein Ding machen wird."

In der Halbfinal-Serie der Western Conference steht es nach fünf Spielen 3:2 für die Lakers. Zum Einzug ins Finale der Western Conference braucht ein Team vier Siege. Das nächste Spiel in der Nacht zu Samstag ist in Los Angeles, ein mögliches Spiel sieben würde wieder in San Francisco ausgetragen.