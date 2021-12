Nationenpreis-Serie wegen Sponsorenwechsel reduziert

In den vergangenen Jahren waren wegen des gleichen Problems bereits der CHIO in Aachen und das traditionsreiche Turnier in Rom aus dem Nations Cup ausgeschieden. Der Weltverband FEI wird von Longines gesponsert, während Aachen, Rom und nun auch La Baule auf Rolex setzen.

"Wir haben jetzt nur noch vier Stationen, bei denen wir starten können", sagte Bundestrainer Otto Becker. "Das macht es für uns noch komplizierter." Der Nations Cup beginnt im kommenden Jahr am ersten Juni-Wochenende in St. Gallen.

In der Saison 2021 gab es wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur vier Stationen der Nationenpreis-Serie. Im Jahr davor war der Nations Cup komplett ausgefallen. Davor waren acht Etappen der Standard für die Europe Division 1.

dpa | Stand: 01.12.2021, 07:19