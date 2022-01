Nagelsmann bringt Notelf - Kimmich-Comeback gegen Gladbach

Der 19 Jahre alte Malik Tillman steht dabei am Freitagabend in der Allianz Arena erstmals in der Anfangsformation. Nationalspieler Joshua Kimmich gibt nach zwei Monaten Corona-Zwangspause sein Comeback beim Tabellenführer.

Nagelsmann fehlen insgesamt 13 Profis, darunter befinden sich neun zuletzt positiv getestete Akteure um Kapitän Manuel Neuer. Für den Nationaltorhüter kommt Ersatzmann Sven Ulreich zu seinem ersten Ligaeinsatz in dieser Saison. Auf der Bank sitzen bei den Bayern als Feldspieler nur Amateure und Jugendspieler, darunter die beiden erst 16-jährigen Arijon Ibrahimovic und Paul Wanner.

Die Gladbacher beklagen ebenfalls vier Corona-Ausfälle, sind aber insgesamt breiter besetzt als die Bayern. In der Offensive ruhen die Hoffnungen der Gäste wie beim 5:0-Pokalerfolg gegen die Münchner auf Breel Embolo. Zumal die Bayern gerade hinten Aufstellungsprobleme haben.

Die Aufstellungen im Überblick:

München: 26 Ulreich - 5 Pavard, 6 Kimmich, 4 Süle - 22 Roca, 42 Musiala - 7 Gnabry, 25 Müller, 18 Sabitzer, 40 Malik Tillman - 9 Lewandowski

Mönchengladbach: 1 Sommer - 28 Ginter, 30 Elvedi, 24 Jantschke - 18 Lainer, 6 Kramer, 17 Kone, 20 Netz - 13 Stindl, 32 Neuhaus - 36 Embolo

dpa | Stand: 07.01.2022, 20:00