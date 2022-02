In Antwerpen

Nächstes CS:GO-Major findet im Mai in Belgien statt

Stand: 02.02.2022, 16:59 Uhr

Das nächste Major in "Counter-Strike: Global Offensive" wird in Belgien ausgetragen. Wie Organisator PGL bekannt gab, findet das prestigeträchtige Turnier im Mai in Antwerpen statt.