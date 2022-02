Mit Overwatch 2?

Nächste Saison der Overwatch League soll im Mai beginnen

Stand: 15.02.2022, 21:30 Uhr

Die Overwatch League hat den Start der nächsten Saison für den 5. Mai angekündigt. Auch die ersten Spiele stehen fest: In der West-Region spielt New York Excelsior gegen Los Angeles Gladiators, während in der Ost-Region Philadelphia Fusion auf Meister Shanghai Dragons trifft.