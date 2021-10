DEL in Not - Iserlohn als drittes Team in Quarantäne

Nach den zahlreichen Fällen beim EHC Red Bull München und der Düsseldorfer EG können damit auch die Roosters am Sonntag (24.10.2021) nicht antreten. Als Konsequenz eines positiven Corona-Tests sei ein Spieler in Quarantäne und "alle weiteren Akteure" in Isolation, teilten die Iserlohner mit. Wann die für Sonntagabend angesetzte Partie bei den Augsburger Panthern nachgeholt wird, ist offen.

"Insbesondere die Tatsache, dass nach dem Spiel am Donnerstagabend keinerlei Beschwerden auftraten und dass wir dann am Samstag mehrere Spieler mit Symptomen hatten, hat alle Alarmglocken schrillen lassen" , sagte der Sportliche Leiter der Roosters, Christian Hommel.