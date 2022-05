Champions-League-Finale

Nadal unterstützt Real - Zverev verzichtet auf Besuch

Stand: 28.05.2022, 08:00 Uhr

Der Spielplan bei den French Open meint es gut mit Rafael Nadal. Weil für den 13-maligen Paris-Champion am Samstag kein Tennis-Match im Stade Roland Garros ansteht, kann er am Abend in aller Ruhe zum Fußball-Champions-League-Endspiel ins Stade de France gehen.