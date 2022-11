Jahresabschluss Nadal kassiert zweite Niederlage bei ATP-Finals Stand: 15.11.2022 16:59 Uhr

Für Tennisprofi Rafael Nadal gerät der prestigeträchtige Jahresabschluss zu einer großen Enttäuschung. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner aus Spanien verlor bei den ATP-Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel und hat damit kaum noch Chancen auf ein Weiterkommen.

Nach einer erneut schwachen Leistung unterlag Nadal dem Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 und ist Letzter der "Grünen Gruppe". Schon in seiner Auftaktpartie gegen Turnier-Neuling Taylor Fritz aus den USA hatte sich Nadal in zwei Sätzen geschlagen geben müssen. Der 36-Jährige hat damit vier Spiele in Folge verloren - das war ihm zuletzt 2009 passiert. Für Auger-Aliassime ist Nadal dennoch weiterhin "ein Champion". "Er ist mit 36 Jahren immer noch hier und kämpft gegen Jungs in ihren ersten Zwanziger-Jahren. Er ist voller Energie, bewegt sich gut und schlägt stark auf", schwärmte der 22-Jährige über sein Idol.

Im zweiten Spiel des Tages trifft in der Nadal-Gruppe der Däne Casper Ruud auf Fritz. Beide hatten ihre ersten Duelle beim Turnier der acht besten Spieler der Welt für sich entschieden. Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt in diesem Jahr wegen seiner Fußverletzung.