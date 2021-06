Der Spanier gewann am späten Donnerstagabend in Paris gegen den Franzosen Richard Gasquet mit 6:0, 7:5, 6:2 und nimmt damit weiter Kurs auf seinen 14. Titel beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt. Nadal bekommt es jetzt mit dem Briten Cameron Norrie zu tun. Gasquet ist als letzter Franzose in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden.

dpa | Stand: 03.06.2021, 23:35