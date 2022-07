Premier League Nach Wechsel-Spekulationen: Ronaldo wohl nicht beim Training Stand: 04.07.2022 11:33 Uhr

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus familiären Gründen nicht zum Trainingsauftakt beim englischen Rekordmeister Manchester United erscheinen. Das berichten unter anderem "The Athletic" und der "Guardian".

Am Montag sollten die Akteure, die im Juni noch bei Länderspielen im Einsatz waren, die Vorbereitung in Manchester aufnehmen. Der Rest war bereits letzte Woche gestartet.

Am Wochenende hatte es Berichte britischer Medien gegeben, der 37 Jahre alte Stürmer habe den Club gebeten, ihn bei einem angemessenen Angebot wechseln zu lassen. Grund dafür sei, dass der mehrmalige Weltfußballer erstmals nach 19 Spielzeiten in Serie nicht in der Champions League spielt. Manchester United hatte sich als Sechster der englischen Meisterschaft nur für die Europa League qualifiziert.

Ronaldo war erst im vorigen Sommer überraschend von Juventus Turin zu Man United zurückgekehrt, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der deutsche Rekordmeister FC Bayern München an dem Torjäger Interesse haben soll. Auch der FC Chelsea vom deutschen Trainer Thomas Tuchel soll nach dem Besitzerwechsel an einer Verpflichtung interessiert sein. Der neue Chelsea-Boss Todd Boehly soll sich laut "The Athletic" mit Ronaldos Berater Jorge Mendes in Portugal getroffen haben. Der Stürmer besitzt in Manchester noch einen Vertrag bis 2023.