Nach Rücktritt: Barty will an Golf-Turnier teilnehmen

Die 25 Jahre alte Australierin will am 30. Juni und 1. Juli bei einer Veranstaltung in New Jersey antreten, bei der auch Fußball-Startrainer Pep Guardiola dabei sein soll. Im März hatte Barty als Nummer eins der Welt und nur wenige Wochen nach ihrem Triumph bei den Australian Open ihren Rücktritt vom Tennis erklärt.

Dass sie auch Talent für Golf hat, hatte sie in der Vergangenheit schon bewiesen. Während einer früheren Auszeit war Barty zudem zwischenzeitlich zum Cricket gewechselt.

Quelle: dpa