Nach Fehlstart der Freistilringer: Lehr bei WM im Halbfinale

Der 21-Jährige setzte sich in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm erst gegen den Ukrainer Roman Hutsuliak und dann gegen den Aserbaidschaner Afghan Khashalov durch. In der Vorschlussrunde trifft er nun auf den Olympia-Dritten Thomas Gilman aus den USA.

Lehrs Teamkollegen Nico Megerle (Klasse bis 61 Kilogramm), Kubilay Cakici (bis 74 kg) und Ahmed Dudarov (bis 86 kg) waren zum Start der WM am Samstag allesamt in ihren Auftaktkämpfen ausgeschieden. Als letzter deutscher Freistiler geht am Montag noch Shamil Ustaev in der Klasse bis 70 Kilogramm auf die Matte.