Verletzung am Oberschenkel Fragezeichen hinter WM-Teilnahme von Davies Stand: 05.11.2022 18:57 Uhr

Alphonso Davies vom FC Bayern hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Ob er bei der WM in Katar für Kanada spielen kann, ist unsicher.

Davies, 22, war beim 3:2 (3:2) des FC Bayern gegen Hertha BSC in der 64. Minute wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel ausgewechselt worden.

Trainer Julian Nagelsmann sagte anschließend nach Rücksprache mit den Teamärzten, dass sich Davies "mindestens einen Muskelfaserriss" zugezogen habe. Genaue Untersuchungen stünden noch an.

Kanada kann auf Davies kaum verzichten

Womöglich ist nun auch seine Teilnahme mit Kanada an der WM-Endrunde in Katar in Gefahr. Kanada trifft in der Gruppe F auf Kroatien, Belgien und Marokko.

Im Achtelfinale wäre ein Duell mit Deutschland möglich. Davies ist ein Leistungsträger der kanadischen Auswahl.