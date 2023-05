Bundesliga Müller nach Bayern-Rückkehr: "Wir holen uns das Ding" Stand: 01.05.2023 04:52 Uhr

Bayern-Kapitän Thomas Müller ist von der elften deutschen Fußball-Meisterschaft nacheinander überzeugt. "Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding", sagte der 33-Jährige nach dem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen Hertha BSC. Durch den eigenen Sieg und den Patzer von Borussia Dortmund beim 1:1 in Bochum rückten die Münchner wieder mit einem Punkt Vorsprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

"Jetzt sind wir Tabellenführer, wir haben es selber in der Hand", sagte Club-Präsident Herbert Hainer und gab das Motto für die abschließenden vier Spieltage vor: "Viermal gewinnen, dann sind wir deutscher Meister."

Serge Gnabry (69. Minute) und Kingsley Coman (79.) sorgten am Sonntagnachmittag dafür, dass der Serienchampion wieder Kurs auf die elfte Schale nacheinander genommen hat. "Mein Fokus gilt im Moment nicht irgendwelchen Diskussionen, sondern mein Fokus gilt nur der deutschen Meisterschaft - und darum geht's", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. Zuletzt hatte es viel Kritik an der Club-Führung gegeben.