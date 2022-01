Mouz NXT und BIG Academy Gruppenerste in CS:GO-Nachwuchsliga

"Wir wären mit der alten Aufstellung auch unter den Besten ein sehr gutes Team gewesen", sagte Mouz-Spieler Dorian "xertioN" Berman nach dem letzten Gruppenspiel. "Nun ist es erstmal schwierig, in die Zukunft zu blicken. Wir sollten das schrittweise angehen."

Mouz hatte zu Beginn des Jahres mit Ádám "torzsi" Torzsás erstmals einen Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft befördert. Auch ohne ihn zeigte das Mouz NXT aber eine starke Leistung und gab nur ein ein Spiel ab. In die offline stattfindenden Playoffs geht das Team als zweifacher und bisher einziger Meister der Turnierserie Favorit.

BIG Academy, das zweite deutsche Team im Turnier, verlor zwar die letzten beiden Spiele gegen Fnatic Rising, setzte sich in der eigenen Gruppe aber mit fünf Siegen und drei Niederlagen an die Spitze. Die Aufstellung, die zuletzt zwei ehemalige Spieler in die Aufstellung zurückholte, kann damit direkt Erfolge verzeichnen.

dpa | Stand: 12.01.2022, 22:33