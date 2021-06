Mourinho über Titelanwärter: "Deutschland ist Deutschland"

"Die Entscheidung von Löw und dem Verband, nach dem Turnier getrennte Wege zu gehen, wird vermutlich einen positiven Effekt haben. Er wird weniger Druck haben und mit einem letzten Höhepunkt abtreten wollen, und ich denke, er hat die Spieler dabei hinter sich", sagte der 58 Jahre alte Portugiese dem Magazin "Playboy".

Als Titelkandidaten nannte Mourinho die deutschen Gruppengegner Frankreich und Portugal. "England absolviert bei dieser EM viele Spiele zu Hause und hat die stärkste Liga der Welt, das Team gehört also auch zu den Favoriten. Spanien verfügt über unglaubliches Talent, Italien hat traditionell ein sehr wettbewerbsfähiges Team, Belgien ist äußerst stark - und Deutschland ist Deutschland", sagte der Coach, von dem sich zuletzt Tottenham Hotspur getrennt hatte. "Das sind also auch alles Titelanwärter."

Für Deutschland spreche unter anderem auch der Kader. "Was die Spieler betrifft, habt ihr ein paar großartige junge Talente und grundsätzlich ein Team mit unglaublicher Mentalität. Und die spielt bei solchen Turnieren immer eine große Rolle", sagte Mourinho. "Ich glaube, Sie wissen, was mit "Deutschland ist Deutschland" gemeint ist." Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) sowie Ungarn (23. Juni).

dpa | Stand: 10.06.2021, 12:25