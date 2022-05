Moto2-WM in Spanien: Schrötter auf Platz fünf

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Schrötter über seine Leistung. Sein Team und Freunde hätten ihn nach dem schlechten Qualifying motiviert. "Ich hatte es wieder einmal komplett versaut", sagte der 29-Jährige. "Doch wir geben nie auf."

Bradl kommt nicht ins Ziel

Beim anschließenden MotoGP-Rennen kam Honda-Pilot Stefan Bradl nicht ins Ziel. Bereits am Ende der ersten Runde stürzte der 32 Jahre alte Zahlinger. Zwar setzte er das Rennen fort, entschied sich aber nach zehn Runden zur Aufgabe.

Den Sieg im sechsten Saisonrennen holte sich der Italiener Francesco Bagnaia. Der Ducati-Pilot verweis Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) auf Platz zwei. Damit baute Quartararo seine Führung in der Gesamtwertung aus. Dritter wurde der Spanier Aleix Espargaro (Aprilia). Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Le Mans (Frankreich) statt.

Quelle: dpa