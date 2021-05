Moraing scheitert an Djokovic - Altmaier in Parma

Der 28-Jährige aus Mülheim an der Ruhr musste sich am Dienstag in der zweiten Runde dem serbischen Lokalmatadoren und Topfavoriten mit 2:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben, forderte Djokovic aber immerhin 1:40 Stunden lang.

Am Tag zuvor hatte Moraing beim 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 gegen Jegor Gerassimow aus Belarus seinen ersten Sieg bei einem ATP-Turnier gefeiert. In der Weltrangliste belegt Moraing aktuell Platz 253.

Indes ist Daniel Altmaier ist beim Turnier in Parma bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 22-Jährige aus Kempen musste sich dem an Nummer fünf gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Altmaier hatte sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld der mit 541.800 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gekämpft. Altmaier verpasste es damit, weiteres Selbstvertrauen für die am Sonntag beginnenden French Open zu sammeln. In Paris hatte er im Vorjahr überraschend das Achtelfinale erreicht.

dpa | Stand: 25.05.2021, 18:00