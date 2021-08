Monaco und Eindhoven ziehen in Playoffs der ein

Eindhoven mit Deutschlands Ex-Weltmeister Mario Götze setzte sich am Dienstagabend im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde beim dänischen Club FC Midtjylland mit 1:0 (0:0) durch, nachdem die Niederländer mit Trainer Roger Schmidt bereits das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden hatten. Das Siegtor im zweiten Duell markierte Bruma in der Nachspielzeit (90.+3). Götze war wieder in guter Form und einer der Aktivposten. Nach 76 Minuten wurde der Mittelfeldspieler ausgewechselt.

Schon in der kommenden Woche (17./18. August) steht das Hinspiel im Qualifikationsfinale an. Gegner ist dann entweder Benfica Lissabon oder Spartak Moskau.

Auch Monaco mit Nationalspieler Kevin Volland und Keeper Alexander Nübel kann weiter auf den Einzug in die Königsklasse hoffen. Nach dem 2:0 im Hinspiel bezwang das Team von Trainer Niko Kovac Sparta Prag mit 3:1 (0:0). Monaco trifft nun auf Schachtjor Donezk. Die Ukrainer setzten sich gegen den belgischen Club KRC Genk durch, das Hin- und Rückspiel gewann Donezk mit 2:1.

Die Playoff-Rückspiele finden am 24./25. August statt. Die Sieger erreichen die Gruppenphase der Champions League; die Verlierer werden in der Gruppenphase der Europa League antreten.

dpa | Stand: 10.08.2021, 22:26