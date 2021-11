Mit 101,55 Punkten: Fallon Sherrock sorgt für Darts-Rekord

"Ich bin absolut begeistert. Den Rekord zu brechen, ist verrückt. Ich bin stolz auf mich heute Abend", sagte die "Queen of the Palace", wie Sherrock in Anlehnung an ihre WM-Siege im Dezember 2019 genannt wird. Ihr Spiel gegen den Niederländer Mike De Decker entschied sie souverän mit 5:0 für sich.

Kurs auf das Weiterkommen hat auch der Deutsche Gabriel Clemens genommen. Der Saarländer setzte sich mit 5:4 gegen Ex-Weltmeister Peter Wright durch und hat damit seine ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. Am Dienstagabend (ab 20.00 Uhr/DAZN und Sport1) kommt es dann in Wolverhampton zum direkten Duell zwischen Sherrock und Clemens.

dpa | Stand: 15.11.2021, 08:09