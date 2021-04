EM-Neuling

Missgeschick für Turnerin Malewski: Kleiner Zeh ausgekugelt

Die Chemnitzerin Emma Malewski ist mit einem Missgeschick in ihre EM-Premiere gestartet. Die 16-Jährige hat sich zum Auftakt der Turn-Europameisterschaften in Basel gleich an ihrem ersten Gerät den kleinen Zeh ausgekugelt.