Minnesota Twins: Max Kepler positiv auf Corona getestet

Zuvor hatten die Twins via Twitter mitgeteilt, dass Kepler einer von drei Spielern sei, die auf der Corona-Liste stehen. Die positiv getesteten Spieler haben laut Baldelli nur leichte Symptome und sind in einem Hotel in Anaheim in Quarantäne. In Anaheim hätten die Twins zuletzt gegen die Los Angeles Angels spielen sollen. Die beiden Partien am Wochenende waren wegen der Corona-Fälle abgesagt worden.

dpa | Stand: 21.04.2021, 07:45