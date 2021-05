Primera Division

Messi tritt Sommerurlaub vorzeitig an - bleibt er bei Barça?

Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona hat seinen Sommerurlaub vorzeitig antreten dürfen. Der 33-jährige Argentinier nahm nicht am Teamtraining teil und gehört auch nicht dem Kader für das letzte Liga-Spiel der Katalanen am Samstag bei SD Eibar an, wie der Club mitteilte.