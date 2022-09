Champions League Messi mit nächsten Tor-Rekorde in der Champions League Stand: 14.09.2022 23:32 Uhr

Superstar Lionel Messi von Paris Saint-Germain hat seine nächsten Tor-Rekorde in der Champions League gebrochen.

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlich 1:1 bei Maccabi Haifa (3:1) traf er auch in seiner 18. Saison in der Königsklasse. Den Bestwert teilte er zuvor mit Real Madrids Karim Benzema (17). Zudem war er nun gegen 39 verschiedene Clubs in der Champions League erfolgreich und liegt vor Cristiano Ronaldo (38).