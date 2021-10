Messi an der Seine: Noch ein bisschen verloren

Lionel Messi steckt in seiner neuen Wahlheimat Paris noch mitten im Kennenlern-Prozess. "I m Moment, muss ich gestehen, bin ich noch ein bisschen verloren", sagte der 34 Jahre alte argentinische Fußball-Superstar in einem Interview dem Magazin "France Football".

" Ich muss die Stadt jetzt kennenlernen, um mich leichter zurechtzufinden", sagte Messi, der momentan mit der Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Südamerika aktiv ist. Er war im Sommer nach 21 Jahren beim FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. "In Barcelona hatte ich meine Gewohnheiten, ich kannte jede Ecke, ich bin oft an dieselben Orte gegangen" , erklärte Messi. An der Seine wohnt er mit seiner Frau und den drei Söhnen noch immer in einem Nobelhotel.

Ein Wechsel war lange unvorstellbar