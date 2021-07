Weltranglisten-Zweiter

Medwedew komplettiert Wimbledon-Achtelfinale

Nach einer Aufholjagd hat es Mitfavorit Daniil Medwedew noch als letzter Tennisprofi in das Achtelfinale in Wimbledon geschafft. Der russische Weltranglisten-Zweite gewann am Samstag gegen den früheren Finalisten Marin Cilic aus Kroatien trotz 0:2-Satzrückstandes 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Medwedew trifft an diesem Montag auf den Polen Hubert Hurkacz. Im weiteren Turnierverlauf könnte es zu Begegnungen mit dem achtmaligen Wimbledonsieger Roger Federer aus der Schweiz und dem Hamburger Alexander Zverev kommen.