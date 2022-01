Medien: Friedrich wechselt von Union zu Mönchengladbach

Aufstieg in die Bundesliga mit Union Berlin

Friedrich war vor vier Jahren vom FC Augsburg zu Union gewechselt und mit den Eisernen gut ein Jahr später in die Bundesliga aufgestiegen. Mit hervorragenden Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufschwung, der die Köpenicker bis in den Europacup führte. Er bestritt 78 von 86 möglichen Liga-Spielen im Abwehrzentrum.

Sein Vertrag bei Union läuft in diesem Sommer aus. Auch andere Clubs sollen an dem 1,92 Meter großen Spieler interessiert gewesen sein. Die Borussia und Union Berlin treffen am übernächsten Spieltag (22.01.2022r) in Mönchengladbach aufeinander.

dpa | Stand: 11.01.2022, 15:50