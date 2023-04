American Football Medien: NFL-Team Washington Commanders wird verkauft Stand: 13.04.2023 20:49 Uhr

In der nordamerikanischen Football-Profi-Liga NFL steht Berichten zufolge der rekordträchtige Verkauf der Washington Commanders bevor.

Mehrere Medien, darunter die Nachrichtenagentur AP, berichteten, dass eine Investorengruppe, zu der auch Basketball-Ikone Earvin "Magic" Johnson gehöre, sechs Milliarden Dollar für das Franchise biete. Eine Bestätigung dazu liegt bislang nicht vor, laut AP wäre die Summe ein Rekord für den Verkauf eines nordamerikanischen Sportteams.

Der bisherige Eigentümer, Dan Snyder, hatte das Franchise 1990 gekauft. Den aktuellen Namen trägt das Team seit 2022, in der vergangenen Saison belegten die Commanders in der National Football Conference Platz neun und verpassten damit die Playoffs. Die Investorengruppe wird den Berichten zufolge von Josh Harris und Mitchell Rales angeführt - Harris würde bei einem erfolgreichen Abschluss an Teams in drei der vier großen US-Sportligen beteiligt sein.