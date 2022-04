Ferrari-Pilot Leclerc wurde Luxusuhr gestohlen

Der Ferrari-Pilot war Medienberichten zufolge in der ligurischen Küstenstadt Viareggio mit seinem Fitnesscoach unterwegs. Fans bemerkten Leclerc in einer schwach beleuchteten Straße. Dort nahm sich der Monegasse dann Zeit, um Autogramme zu geben und Fotos mit seinen Anhängern zu machen. In dem kleinen Gedränge wurde Leclerc den Berichten zufolge eine Luxusuhr entwendet, sonst sei ihm nichts zugestoßen.

Sein Formel-1-Rennstall Ferrari bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass Leclerc in Viareggio die Uhr gestohlen worden sei. Aufgrund der andauernden Ermittlungen würden keine Details bekanntgegeben.

Fitnesscoach Andrea Ferrari kritisierte nach dem Vorfall in den Sozialen Netzwerken, dass die Straßenbeleuchtung in der Gegend schon seit langem defekt sei. Der monegassische WM-Spitzenreiter will an diesem Wochenende in Imola, rund zweieinhalb Autostunden von Viareggio entfernt, seine Führung weiter ausbauen.

Quelle: dpa