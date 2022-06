Mauresmo: Abendspiele bei French Open bleiben

"Die Night Sessions werden bleiben", sagte Turnierdirektorin Amelie Mauresmo auf einer Pressekonferenz im Stade Roland Garros. Allerdings werde man sich genau anschauen, ob man den Start der Spiele in Zukunft nicht etwas vorziehen könne, sagte die frühere Weltklassespielerin. In diesem Jahr beginnen die Partien in Paris gegen 21.00 Uhr. Das Viertelfinale von Rafael Nadal gegen Novak Djokovic war so am frühen Mittwochmorgen erst um 1.15 Uhr beendet.