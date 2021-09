Matthäus: Für RB Leipzig ist schon "der Titel futsch"

Um die Meisterschaft spielen die Sachsen "seit Samstagabend nicht mehr mit. Obwohl man es dort ungern hört: Es war ein katastrophaler Saisonstart von Jesse Marsch und seiner Mannschaft. Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Sieg", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Das sei viel zu wenig für die Ziele und Ansprüche des deutschen Vizemeisters.

"Auch wenn in dieser Saison nach den Abgängen von Nagelsmann, Sabitzer und Upamecano ein Umbruch stattfinden musste, so hätte man den vielleicht etwas behutsamer einführen können und die erfolgreiche Art Fußball zu spielen nicht so radikal ändern dürfen", schrieb der 60-Jährige. Der Kader, in den viel investiert wurde, müsse mit dieser Qualität und Gehaltsstruktur dennoch "unter die ersten Vier. Der Titel ist futsch, aber ein Champions-League-Platz muss drin sein", so Matthäus.

Lob spendete der Sky-Experte für Bayern-Youngster Jamal Musiala, von dem er sich die nächste Gala schon zum Auftakt der Königsklasse im Camp Nou beim FC Barcelona erhofft. "Barcelona ohne Messi ist eine Wundertüte. Keiner weiß genau, was man von dieser Mannschaft jetzt erwarten kann. Da die Bayern in körperlich guter Verfassung und mit bester Laune anreisen, sehe ich sie klar im Vorteil", sagte Matthäus.

dpa | Stand: 13.09.2021, 19:47