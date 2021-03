Der 20-Jährige teilte in der Nacht von Samstag auf Sonntag via Twitter ein Bild. Zu sehen ist ein Screenshot von einem Chat auf Instagram, Matondo wird darin rassistisch beleidigt. "Mein Insta würde jedoch gesperrt werden, wenn ich Ausschnitte von meinen Spielen posten würde... #Prioritäten ", schrieb der im Winter vom Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Klub Stoke City verliehene Matondo auf Englisch. Instagram gehört dem US-amerikanischen Facebook-Konzern an.

Nun haben lizenzrechtliche Einschränkungen nichts mit der Handhabung von Diskriminierung und Rassismus zu tun, aber der Ärger Matondos war nur zu verständlich.

Vermehrte Kritik an Social-Media-Konzernen