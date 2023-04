Golf Masters in Augusta wegen umgestürzter Bäume unterbrochen Stand: 07.04.2023 23:24 Uhr

Weil Bäume auf den Golfkurs gefallen sind, ist das legendäre Masters in Augusta am zweiten Tag unterbrochen worden. Wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war, stürzten die zwei Pinien am Freitag links vom Abschlag auf Bahn 17 um.

Nach Angaben des übertragenden TV-Senders ESPN wurde niemand verletzt. Zuschauer des traditionsreichen Golfturniers hatten ihre Stühle in unmittelbarer Nähe der Stelle aufgestellt, an der die Bäume umstürzten.

Das Masters war zuvor bereits für 21 Minuten unterbrochen gewesen, weil es eine Blitz- und Gewittergefahr gab. Zum Zeitpunkt der zweiten Unterbrechung lag Brooks Koepka mit fünf Schlägen Vorsprung in Führung.