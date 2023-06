Golf Martin Kaymer verpasst Cut bei US Open Stand: 17.06.2023 07:38 Uhr

Martin Kaymer verpasst den Cut bei den US Open. Mit vier Birdies auf den letzten sechs Bahnen verhindert er ein Debakel. Spitzenreiter Rickie Fowler teilt sich mit dem Deutschen nun einen Rekord.

Golf-Profi Martin Kaymer hat bei den US Open den Cut nach zu vielen Fehlern am zweiten Tag deutlich verpasst.

Der 38-Jährige spielte wie zum Auftakt eine 73er-Runde im Los Angeles Country Club und lag mit insgesamt 146 Schlägen sechs über Par. Den Cut schafften alle Spieler mit maximal zwei Schlägen über Par. Nach insgesamt fünf Bogeys und einem Doppel-Bogey rettete Kaymer mit vier Birdies auf den letzten sechs Bahnen zumindest noch ein achtbares Resultat.

"Ich habe natürlich bis zum Ende gekämpft, das mache ich immer. Aufgeben ist nicht so mein Ding", sagte der Champion von 2014 der Deutschen Presse-Agentur. "Aber nach dem Doppel-Bogey an der zwölf ist es schwer, ein Comeback zu starten", sagte Kaymer. "Es war immer schwer für mich, den Cut zu machen. Mir fehlen einfach das Training und die Spielpraxis ein bisschen." Kaymer hat seit Monaten Probleme am Handgelenk.

Die besten Chancen auf den Sieg hat vor dem Wochenende Rickie Fowler mit zehn unter Par. Wyndham Clark mit 131 Schlägen hat einen Schlag Rückstand auf Rang zwei, auf dem geteilten dritten Platz folgen Rory McIlroy und Xander Schauffele mit 132 Schlägen. Fowler hatte auf der 18. Bahn die Chance auf einen Birdie, vergab aber und teilt sich nun mit Martin Kaymer den Auftaktrekord bei den US Open. Der Deutsche hatte bei seinem Sieg 2014 an den beiden ersten Tagen ebenfalls nur insgesamt 130 Schläge gebraucht.