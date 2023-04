Tennis Maria erreicht zweite Runde bei WTA-Turnier in Madrid Stand: 26.04.2023 13:09 Uhr

Nach Jule Niemeier hat auch Tatjana Maria ihre Erstrunden-Partie beim Tennis-Turnier in Madrid klar gewonnen. Die 35-Jährige bezwang Alexandra Eala von den Philippinen in 70 Minuten mit 6:1, 6:1 und bestätigte ihre gute Form.

In der zweiten Runde bei der Sandplatz-Veranstaltung trifft sie auf die an Nummer 28 gesetzte Amerikanerin Bernarda Pera. Vor zweieinhalb Wochen hatte Maria das Turnier in Bogotá gewonnen.

Am Dienstag war Niemeier mit 6:4, 6:2 gegen Wang Xinyu aus China in das Turnier gestartet. Als dritte deutsche Spielerin im Hauptfeld trifft Laura Siegemund, die sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, auf Nadia Podoroska aus Argentinien.