Tennis Maria erreicht Halbfinale in Warschau - Siegemund auch? Stand: 28.07.2023 17:05 Uhr

Tatjana Maria steht beim Tennis-Turnier in Warschau im Halbfinale. Die aktuelle deutsche Nummer eins aus Bad Saulgau setzte sich im Viertelfinale gegen die Slowakin Rebecca Sramkova mit 6:3, 1:6 und 6:1 durch.

Auch Laura Siegemund will am Abend gegen Lucrezia Stefanini aus Italien noch den Einzug in die Runde der besten Vier bei der 259.303 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung schaffen.