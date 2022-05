Marcelo verlässt Real "bewegt und glücklich"

"Die Gefühle sind überwältigend, dies war mein letztes Spiel mit Real Madrid, aber ich bin sehr glücklich", sagte der Brasilianer im Stade de France bei Paris. Während des Endspiels saß der 34-Jährige auf der Bank, er hatte als Kapitän aber großen Anteil am 14. Königsklassen-Gewinn der Madrilenen. Spät am Samstagabend bekam er den Henkelpott überreicht, für ihn persönlich war es der fünfte Triumph in der Champions League.

In den Wochen zuvor hatte der Linksverteidiger wiederholt die Hoffnung geäußert, seinen Vertrag in Madrid noch einmal verlängern zu können. Über seine Zukunft wollte er noch nichts preisgeben: "Jetzt werde ich mit meiner Familie und meinen Teamkollegen feiern, und dann sehen wir weiter. Jetzt möchte ich es genießen. Ihr werdet es noch früh genug herausfinden."

