DFB-Junioren Luca Netz hofft auf Spielzeit und Sieg mit U21 Stand: 17.11.2022 08:12 Uhr

Die bisherige Saison verlief für Luca Netz unbefriedigend. Der 19-Jährige musste sich in Gladbach hinter Ramy Bensebaini einreihen. Eine Ausleihe steht im Raum. Im Fokus hat er ein U21-Ziel.

Nach einer bislang nicht zufriedenstellenden Saison bei Borussia Mönchengladbach hofft Verteidiger Luca Netz auf Einsatzzeit bei der deutschen U21.

"Im Verein ist es gerade schwierig, Spielzeit zu bekommen", sagte der 19-Jährige vor dem Länderspiel der U21 am Samstag (17.30 Uhr) in Italien. Ramy Bensebaini mache seine Sache in Gladbach überragend, da sei es für ihn gerade nicht leicht. Ihm stünden aber "alle Türen offen", bei der U21 auflaufen zu können, sagte Netz, der zu den größten deutschen Nachwuchstalenten zählt.

Zuletzt war über eine Ausleihe des bis zum 30. Juni 2026 an den Fußball-Bundesligisten gebundenen Linksverteidigers spekuliert worden. "Steht im Raum", sagte Netz. "Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl bei Borussia Mönchengladbach. Aber ich denke, in naher Zukunft wird es vielleicht noch ein Gespräch geben. Weil ich gerne mehr spielen würde und weil es auch mein Ziel ist." Angeblich soll es mehrere Interessenten geben.

Kurzfristig steht das letzte Länderspiel des Jahres mit der deutschen U21 im Fokus. Die DFB-Junioren treffen sich dann erst im kommenden März wieder, um die beiden letzten offiziellen Länderspiele vor der U21-EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) zu absolvieren.

Dort will Netz ebenso dabei sein wie bei der EM der A-Nationalmannschaft ein Jahr später in Deutschland. Der 19-Jährige soll wohl schon vor der WM in Katar auf der erweiterten Liste der Kandidaten gestanden haben. "Es ist schön, dass mein Name auch erwähnt wurde", sagte Netz.