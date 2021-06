Löw sieht keine Einstellungsprobleme bei Sané

"Seine Trainingsleistungen waren absolut gut. Ich bin sicher, wenn er die Chance bekommt, wird Leroy auch da sein", sagte der Bundestrainer vor dem Gruppenabschluss am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München gegen Ungarn.

Auch die Energie und die Einstellung stimme beim 25 Jahre alten Sané, betonte Löw. Der Angreifer von Bayern München habe "Weltklasse-Qualitäten" und sich in einigen Bereichen wie der Rückwärtsbewegung noch weiter verbessert.

"Logischerweise war er enttäuscht, das geht auch anderen Spielern so", sagte Löw zur bisherigen Ersatzrolle von Sané. Einstellungsprobleme aber könne er "nicht bestätigen". Sané gehört wie sein Clubkollege Leon Goretzka zu den Kandidaten, die bei einem möglichen Ausfall des angeschlagenen Thomas Müller in die erste Elf rücken könnten. Das Löw-Team braucht gegen Ungarn mindestens noch einen Punkt, um in die K.-o.-Runde einzuziehen.

dpa | Stand: 22.06.2021, 20:30