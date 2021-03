"Lösung finden": Nübel-Berater forciert Leihgeschäft

Der Keeper war im vorigen Sommer von Schalke zum Fußball-Rekordmeister gekommen, machte als Backup von Nationaltorhüter Manuel Neuer aber bislang erst drei Pflichtspiele.

"Uns war klar, dass der Alex ein Jahr lang diese Rolle spielen kann, die er jetzt spielt", sagte sein Berater Stefan Backs in einem Podcast bei Sport1 und ergänzte: "Ein zweites Jahr kann es so nicht geben oder sollte es so nicht geben, weil das Thema Spielpraxis bei einem jungen Spieler wichtig ist."

Der 24 Jahre alte Torwart werde "auf der Bank nicht besser", sagte Backs. "Da versuchen wir gerade, mit Bayern München eine Lösung zu finden." Schon vor dieser Saison sei die Option besprochen worden, Nübel nach seiner Unterschrift in München zunächst zu verleihen. Nun soll die Möglichkeit wieder ergriffen werden, sagte der Manager. Nübels Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert.

"Grundsätzlich plane ich Leihen gerne auf zwei Jahre", sagte Backs. Die Verhandlungen darüber an der Säbener Straße seien aber noch nicht so weit. "Die entscheidenden Gespräche, wie lange, wohin und ob überhaupt, die finden erst statt", erklärte er. Es seien sich aber alle einig, dass Nübel mittelfristig Bayern-Stammkeeper werden soll.

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga sei daher eher unwahrscheinlich, meinte der Berater. "Um die Nummer eins bei Bayern München zu werden, brauchst du einen Verein, der eine gewisse Klasse hat und bestenfalls international spielt." Backs ist zuversichtlich: "Ich glaube schon, dass man eine Lösung finden wird, die Alex gerecht wird."

dpa | Stand: 26.03.2021, 13:19