Lisicki: "Feuer für Tennis ist immer noch vorhanden"

"Ja", antwortete sie im Interview der "B.Z." auf die Frage, ob sie noch einmal zurückkehren werde. "Das Feuer für Tennis ist immer noch vorhanden!"

Lisicki hatte sich vor rund sieben Monaten beim Turnier in Linz eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen und befindet sich derzeit in der Reha. Wann sie ihr Comeback geben wird, ließ die 31 Jahre alte Berlinerin offen. "Da mache ich mir keinen Druck. Es dauert so lange, wie es dauern muss", sagte Lisicki, die in der Weltrangliste bis auf Platz 642 zurückgefallen ist. "Ich werde nicht zu früh zurückkommen."

dpa | Stand: 19.06.2021, 11:14