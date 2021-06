Lippi sieht bei Italien Teamgeist wie 2006

"Die Moral, die Lust, ein Teil des Teams zu sein, in dem alle ihre Qualitäten in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte der 73 Jahre alte Ex-Trainer, der mit Italien 2006 Fußball-Weltmeister geworden war, im TV-Sender LA7 auf die Frage nach den Parallelen. "Keiner fühlt sich als Superstar, der besser ist als die anderen."

Das 3:0 der Azzurri im EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei sei "ein positiver Start, der Hoffnung auf mehr macht", sagte Lippi. Sein Eindruck von der Mannschaft, die sein Nachfolger Roberto Mancini in den vergangenen Jahren zusammengestellt habe, sei sehr positiv. "Er hat ein bedeutsames Team geformt, in dem alle an die gemeinsame Sache glauben und sich freuen, ein Teil davon zu sein", lobte Lippi, der von 2004 bis 2006 und von 2008 bis 2010 Nationalcoach war.

dpa | Stand: 13.06.2021, 16:31