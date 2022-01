Liga-Chef sieht Nachnominierungen bei Handballern skeptisch

Keine Vorwürde an DHB und EHF

An diesem Dienstag soll die gesamte DHB-Delegation einen weiteren PCR-Test absolvieren. Warum die deutsche Mannschaft derart stark betroffen ist, ist dem DHB ein Rätsel. Bohmann will weder dem DHB noch dem europäischen Verband EHF einen Vorwurf machen, der Liga-Boss sieht eine Erklärung in der hochansteckenden Omikron-Variante.

"Die Infektiosität ist unvergleichlich höher als in der Vergangenheit. Ich maße mir nicht an zu sagen, ob das am Hygienekonzept des Turniers liegt - oder ist jedes Hygienekonzept bei dieser Infektiosität überfordert?", sagte der 57-Jährige. "Man wird im Nachhinein bewerten müssen, ob es richtig war, das Konzept so offen zu lassen."

dpa | Stand: 18.01.2022, 10:20