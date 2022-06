FC Bayern München Lewandowski-Theater lässt Müller kalt: "Nur neu aufgewärmt" Stand: 08.06.2022 08:38 Uhr

Bayern-Profi Thomas Müller lässt sich durch das Wechsel-Theater um Weltfußballer Robert Lewandowski nicht nachhaltig beeindrucken.

"Für mich ist das irgendwo auch immer Teil des Geschäfts", sagte der Nationalspieler nach dem 1:1 der DFB-Auswahl in München gegen England. "Was die Bundesliga und den Vereinsfußball betrifft, ist es das Sommerloch. Es schadet ja nicht, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist."

Lewandowski hatte in dieser Woche seinen Wunsch bekräftigt, den FC Bayern bereits in diesem Sommer zu verlassen. "In meinem Inneren ist etwas erloschen. Ich will mehr Emotionen in meinem Leben", äußerte der Pole beim Internetportal "Onet.pl". Die Bayern-Führung hatte dagegen betont, dass Lewandowski, dessen Vertrag bis 2023 läuft, auch so lange beim deutschen Fußball-Rekordmeister bleiben werde. Den Weltfußballer zieht es dem Vernehmen nach zum FC Barcelona.

"Mich stört es nicht, wenn das Süppchen weiterkocht", sagte Müller. Er antwortete auf die Frage nach immer neuen Aussagen zu dem Thema: "Oder immer wieder das Alte - nur einfach neu aufgewärmt, aber das kann auch gut schmecken, muss man ja sagen, aus der Mikrowelle."