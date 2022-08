Treffen mit Bayern-Bossen Lewandowski-Abschied - gute Miene nach bösem Spiel Stand: 03.08.2022 09:22 Uhr

Robert Lewandowski und der FC Bayern, das ist Vergangenheit. Harmonisch war das Ende nicht, auch wenn beide Seiten gerade viel dafür tun, um einen anderen Eindruck zu erzeugen.

Am Ende langer Wochen, in denen aus dem Bayern-Stürmer Robert Lewandowski einer für den FC Barcelona geworden war, begleitet von Misstönen aller Art, war da doch noch ein Hauch von Versöhnung. Zumindest gaben sich beide Seiten einige Mühe, genau diesen Eindruck zu vermitteln.

Am Dienstag (02.08.2022) war Lewandowski für einige Stunden nach München zurückgekehrt. Er fährt, man weiß das jetzt, einen sehr roten Sportwagen, sicher nicht ganz billig. Und auch sonst ist man nun gut informiert, über das, was Lewandowski und die Bayern beim Wiedersehen besprochen haben wollen.

" Es ist alles okay. Ich habe mich mit allen getroffen und kann jetzt mit sauberem Herzen gehen" , sagte Lewandowski. Natürlich sei es zuvor kompliziert gewesen, aber er werde nie "vergessen, was die letzten acht Jahre hier passiert ist".

Und der Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte laut Vereinsmitteilung: "Wir haben noch einmal 15 Minuten gesprochen. Ich habe alles angesprochen, wir haben alles geklärt."

Die unangenehmen Auswirkungen eines Abschieds

Tatsächlich gab es, dieser Eindruck war zuvor entstanden, durchaus einige Dinge zu klären. Begonnen hatte das Zerwürfnis zwischen den Bayern und Lewandowski vor einigen Wochen, als der Torjäger öffentlich erklärte, er sehe seine Zeit in München als beendet an.

Es folgten Verhandlungen, der Wechsel - und Äußerungen Lewandowskis, die sie in München nicht gerne vernommen haben werden. Lewandowski hatte das Verhalten der Verantwortlichen beim FC Bayern im Zuge seines Wechsels erneut kritisiert und von "viel Politik" gesprochen.

Zerwürfnis? Welches Zerwürfnis?

Von neuen Schuldzuweisungen war am Dienstag keine Rede mehr. Vorstands-Boss Oliver Kahn versicherte nach turbulenten Wochen: "Wir haben uns über alles unterhalten, gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben."

Vor dem endgültigen Abschied war Lewandowski am Montag in der Arena noch einmal durch seine beeindruckende Vergangenheit im Bayern-Trikot gereist. Achtmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Sieger und einmal Champions-League-Sieger - das ist tatsächlich eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Nach 344 Toren in 375 Pflichtspielen ist das Kapitel geschlossen.

"Ich vergesse nie, was ich hier bekommen habe" , sagte Lewandowski, während er von wenigen Anhängern an der Säbener Straße verabschiedet wurde. "Die Fans waren für mich immer sehr wichtig. Das bleibt in meinem Herzen für immer. "